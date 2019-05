Lee In Young es elegido nuevo líder parlamentario de The Minjoo

Photo : YONHAP News

Lee In Young, diputado por tercera legislatura, fue elegido nuevo jefe parlamentario del partido en el poder The Minjoo.Con 76 votos a favor de los 125 diputados presentes, venció a su rival Kim Tae Nyun en segunda ronda, al no haber logrado la mayoría en la primera vuelta.El nuevo jefe parlamentario de The Minjoo deberá afrontar sin demora varias tareas complejas, como retomar el diálogo con el opositor Libertad Corea, partido con el que mantiene fuertes choques por usar el mecanismo de "vía rápida legislativa" para la reforma electoral, así como para impulsar la creación de una nueva unidad anti-corrupción que investigará posibles delitos de altos cargos.