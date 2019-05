EEUU no interferirá en la ayuda alimentaria a Corea del Norte

Photo : KBS News

La Casa Blanca mantendrá las sanciones contra Corea del Norte, pero no interferirá ni impedirá el envío de ayuda humanitaria del Gobierno surcoreano a ese país.Así se resumen las declaraciones del miércoles 8 de la portavoz presidencial de Estados Unidos, Sarah Huckabee Sanders, cuando afirmó que la estrategia de la Administración Trump es mantener la táctica de la presión y el objetivo la desnuclearización. En cuanto a los envíos de alimentos a Corea del Norte, puntualizó que si las autoridades surcoreanas deciden proceder así, Washington no intervendrá.La alocución de la vocera sintoniza con el comentario del presidente Donald Trump durante una reciente conversación telefónica con el presidente surcoreano Moon Jae In, al destacar que la asistencia humanitaria de Corea del Sur al Norte será una "medida oportuna y positiva" en términos humanitarios.