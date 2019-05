Photo : YONHAP News

El nuevo representante parlamentario del oficialista The Minjoo, Lee In Young, encabezó el jueves 9 la reunión de coordinación de políticas del partido, enfatizando desplegar una "política atenta" y prometiendo ser en todo momento una persona que escucha antes de hablar.En cuanto a la paralización de la Asamblea Nacional, el diputado expresó que dialogará con franqueza con el opositor Libertad Corea, que mantiene el boicot al Parlamento, para intentar normalizar cuanto antes la actividad legislativa.En su primer día como líder parlamentario de la formación en el poder, Lee se reunió con sus homólogos opositores. Sin embargo, Libertad Corea prosiguió con su campaña contra el Gobierno fuera del hemiciclo, con su líder Hwang Kyo Ahn al frente, quien acusó al Ejecutivo de Moon Jae In de provocar un desastre económico nacional y de pretender ayudar a Corea del Norte, incluso después de volver a las amenazas lanzando misiles.