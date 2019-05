Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In explicó el jueves 9 que Corea del Sur y Estados Unidos consideran que los proyectiles lanzados por Corea del Norte parecen ser misiles de corto alcance, en base a la trayectoria de uno de los lanzados el jueves 9.Durante una entrevista especial con ​KBS, el mandatario comentó que de tratarse de misiles balísticos, Pyongyang habría violado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que claramente prohíben al régimen norcoreano cualquier prueba o uso de misiles balísticos.Sobre las intenciones de Pyongyang con estos lanzamientos, Moon argumentó que Corea del Norte parece estar mostrando su descontento con la ruptura de la Cumbre de Hanói entre el líder Kim Jong Un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebrada a fines de febrero; al tiempo de tratar de presionar a Washington para tomar ventaja en el proceso de desnuclearización.Al ser preguntado sobre la posible ayuda alimentaria de Seúl al país vecino, Moon insinuó un plan para enviar arroz. No obstante recordó que dicho tema precisa el consenso y el apoyo, no solo de los ciudadanos, sino también de los partidos políticos, a quienes propuso dialogar al respecto en un futuro cercano.