La oposición valora negativamente los dos años de mandato de Moon Jae In

Photo : KBS News

Los partidos opositores han evaluado negativamente los dos primeros años de mandato del presidente Moon Jae In.El principal opositor Libertad Corea criticó fuertemente la política económica del Gobierno, instando al presidente Moon Jae In a enfrentarse a la desesperada realidad del pueblo coreano en vez de recibir informes manipulados.También exigió acabar con las políticas subversivas sobre Corea del Norte y reemplazar al personal de seguridad nacional.El partido Futuro Bareun, en tanto, incidió en que el Gobierno de Moon Jae In no ha logrado satisfacer las expectativas de los ciudadanos que participaron en la Revolución de las Velas de hace dos años.También destacó que todos los ámbitos de la economía, incluidas las exportaciones y las inversiones, se han deteriorado, al tiempo de subrayar que por ahora no se ven signos de recuperación económica.Mientras, el partido Democracia y Paz afirmó que las políticas sobre economía y relaciones intercoreanas de Moon están lejos del éxito, y el partido Justicia dijo estar decepcionado ante la incapacidad del Gobierno por solucionar el desempleo juvenil y erradicar las irregularidades.