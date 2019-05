Japón mantiene la crítica contra un fallo de la OMC sobre Fukushima

Photo : KBS News

Japón continúa refutando el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que concluyó que la prohibición de importar productos pesqueros de Fukushima adoptada por el Gobierno de Corea del Sur no vulnera los acuerdos de la OMC.Durante una reciente rueda de prensa, el jefe de Gabinete adjunto de Japón, Kotaro Nogami, lanzó una dura crítica contra la OMC, alegando que el panel de disputa del organismo no desempeñó su función correctamente en dicho conflicto comercial entre Seúl y Tokio.Asimismo, agregó que Japón presentó una propuesta de reforma del organismo de apelación de la OMC el pasado 17 de abril, exigiendo revisar las normativas sobre obligaciones y potestades del panel de disputa, además de proponer la creación de un espacio de diálogo entre los países integrantes y dicho organismo de apelación.Por su parte, el diario nipón Yomiuri Shimbun, divulgó que el Gobierno japonés expresó sus preocupación por el sistema de resolución de disputas entre países de la OMC durante una reunión de dicha entidad celebrada recientemente en Suiza.Además, según informan, solicitó que los fallos de dicho organismo de la OMC no puedan ser utilizados como precedente de cara a nuevas disputas.