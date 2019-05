Trump mantiene su confianza en Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos Donald Trump no considera que el nuevo lanzamiento de misiles norcoreanos vulnere la relación de confianza entre él y el dirigente norcoreano Kim Jong Un, divulgó el viernes 10 (hora local) POLITICO, un medio especializado en política.En la entrevista con este medio, Trump declaró que lo que disparó Corea del Norte fueron en efecto misiles de corto alcance, sin embargo no ve el hecho como un abuso de confianza. Agregó que aunque es posible que en un futuro piense lo contrario, de momento su opinión es que se trató de una actividad ordinaria.El mandatario estadounidense afirmó que si bien no se puede descartar que en adelante surjan circunstancias que le hagan perder la confianza en Kim Jong Un, la situación actual no es una de ellas.