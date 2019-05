El Ejército evalúa que Corea del Norte lanzó misiles de corto alcance

Photo : YONHAP News

Las autoridades militares de Corea del Sur evalúan que lo que lanzó Corea del Norte el día 9 fueron misiles de corto alcance, en base a los análisis realizados por la Inteligencia de Seúl y de Estados Unidos.El primer fundamento para plantear tal evaluación es el alcance de unos 420 kilómetros que tuvieron, así como su trayectoria y la forma de la plataforma de lanzamiento que se usó, que fueron diferentes respecto a las de los proyectiles disparados el 4 de mayo, sobre los cuales todavía no han podido definir si fueron misiles o no. Sin embargo, todavía está en marcha el examen para conocer si fueron misiles balísticos, cuyo lanzamiento es considerado una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.La opinión internacional se inclina en todo caso, a que el último ensayo que efectuó Corea del Norte fue una prueba balística, y es similar también la postura de las autoridades militares surcoreanas.El Ejército de Corea del Sur se enfoca particularmente en las similtudes que presentan los proyectiles norcoreanos con los misiles balísticos tierra-tierra Iskander de Rusia, tanto en diseño exterior, como en alcance y altura alcanzada. No obstante, cree que serán necesarios análisis adicionales para saber a ciencia cierta si Corea del Norte posee tecnologías balísticas tan sofisticadas con las que se requieren para la fabricación de los misiles Iskander.