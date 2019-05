Una surcoreana liberada llega a Francia tras ser secuestrada en África

Photo : YONHAP News

Una surcoreana rescatada por el Ejército francés tras casi un mes de cautiverio en Burkina Faso, en África Occidental, llegó a París sana y salva.La mujer estuvo secuestrada durante 28 días junto con otros tres rehenes, incluidos dos turistas franceses y una estadounidense, por un grupo armado de esa nación africana.Finalmente, la ciudadana surcoreana y otros dos franceses aterrizaron en París en la mañana del domingo 12, hora coreana, en un avión especial de Francia fletado para rescatarles.En tanto, el Gobierno de Francia anunció que dos soldados galos fallecieron durante la operación especial de rescate, y el propio presidente francés, Emmanuel Macron, recibió a los tres rehenes liberados cuando llegaron a un aeropuerto militar al oeste de París.Según el Ministerio de Exteriores, el embajador de Corea del Sur en Francia, Choi Jong Moon, quien también se desplazó a ese aeropuerto francés para recibir a los rehenes, transmitió a Macron el agradecimiento del presidente Moon Jae In por rescatar a la ciudadana surcoreana, al tiempo de expresar sus condolencias por dos militares franceses caídos durante la operación.Según Choi, la mujer coreana no presentaba aparentemente ningún problema de salud en particular, aunque será sometida a exámenes médicos en un hospital militar en Francia.