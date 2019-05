Presidencia llama a una cooperación suprapartidista sobre economía

Photo : YONHAP News

Durante la reunión de gabinete del día 14 el presidente Moon Jae In insistió en adoptar medidas suprapartitarias para hacer frente a los problemas económicos externos. Así, urgió a resolver el estancamiento político creando una entidad de cooperación entre oficialismo, oposición y Ejecutivo.Explicó que los cinco partidos políticos y el presidente acordaron crear cuerpo para debatir periódicamente las tareas de Estado, aunque puntualizó que si el acuerdo no se respeta, dicha medida carecerá de sentido.Moon recordó que la Asamblea Nacional no aprobó ninguna moción durante el último periodo parlamentario y señaló que al menos las normas sobre economía necesitan luz verde para tranquilizar al mercado. En concreto, como medidas más urgentes aludió al presupuesto complementario, a la reforma del horario laboral y del salario mínimo.A tal efecto, expresó su deseo de encontrarse en breve con los líderes de los partidos para que la política nacional no sea objeto de confrotación, sino de diálogo y entendimiento.