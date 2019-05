Regresa a Seúl la surcoreana secuestrada en Burkina Faso

Photo : YONHAP News

La surcoreana recientemente rescatada por las autoridades francesas en Burkina Faso, en África Occidental, regresó el martes 14 a Corea del Sur. Dicha ciudadana fue secuestrada mientras viajaba por países considerados "de riesgo" por el Gobierno surcoreano.La mujer partió de viaje hace un año y seis meses y visitó países prohibidos o no recomendados para viajar por el Gobierno surcoreano, como Marruecos, Sahára Occidental, Mauritania, Senegal, Mali y Burkina Faso.En medio de ese periplo, fue secuestrada el 12 de abril por un grupo armado junto con otros turistas mientras se dirigían a Benín en autobús.Finalmente, fueron rescatados por el Ejército francés tras 28 días de cautiverio. Durante una entrevista la surcoreana dijo no haber sufrido maltrato físico durante su secuestro, y aparentemente no presenta problemas de salud.Tras su llegada al Aeropuerto de Incheon fue interrogada por las autoridades surcoreanas.