Presidencia urge a normalizar la actividad parlamentaria

El presidente Moon Jae In ha llamado a la clase politica, que continúa mostrando un fuerte antagonismo, a reconciliarse y cooperar para normalizar la actividad parlamentaria. El mandatario enfatizó que no solo el Ejecutivo debe hacer bien su trabajo, sino que también el Legislativo debe colaborar y cumplir el papel que le corresponde.Durante la reunión del Consejo de Ministros que lideró el martes 14, Moon afirmó que el primer paso para normalizar el Parlamento es que los partidos respeten la promesa de mantener una reunión trimestral entre Gobierno, oficialismo y oposición sobre gestión nacional.En particular, instó a la pronta aprobación del presupuesto complementario, para realizar lo antes posible las partidas para prevención de desastres y el fomento de la demanda interna. Asimismo enfatizó la urgencia de tramitar los proyectos de ley sobre flexibilidad laboral y salario mínimo.Pese a todo, el principal opositor Libertad Corea continúa el boicot a las sesiones parlamentarias, al tiempo de insistir en una reunión entre su líder y el del partido oficialista, o bien un encuentro trilateral entre los responsables parlamentarios de las tres formaciones con grupo en el hemiciclo.