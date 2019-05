Ex comisionado general de Policía es arrestado por injerencia electoral

Photo : YONHAP News

Kang Shin Myung, ex comisionado general de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur fue arrestado el día 15 por cargos de intervención ilegal en elecciones durante el gobierno de Park Geun Hye.El Tribunal Regional Central de Seúl emitió una orden de arresto contra Kang, considerando su implicación en el delito y la posible destrucción de pruebas por parte del inculpado.El ex jefe policial está acusado de recopilar ilegalmente datos de Inteligencia sobre personalidades críticas con la Administración de Park, así como de ayudar a políticos simpatizantes con el anterior Gobierno antes de las elecciones generales de abril de 2016.En contraste, el tribunal rechazó las órdenes de arresto contra otro ex comisionado general de la Policía, Lee Cheol Seong, y de otros dos ex directivos de la oficina de Inteligencia de la Policía.