Prevén una lenta recuperación para la economía surcoreana

Photo : YONHAP News

El Instituto de Desarrollo de Corea estima que la recesión de la economía nacional será un reflejo a largo plazo de la actual coyuntura económica mundial, pues a corto plazo es difícil esperar una rápida recuperación de los indicadores de productividad. Esto implica que la desaceleración económica de Corea del Sur también se basa en problemas estructurales, y que las políticas destinadas a mejorar la situación rápidamente y a corto plazo, podrían resultar arriesgadas.El instituto ofreció este diagnóstico en un informe presentado el jueves 16, donde plantea que si el país mantiene un nivel de productividad similar al registrado durante la década de 2010, la economía nacional crecerá menos del 2% a partir del año 2020.Asimismo, recordó que ante el lastrado comercio mundial por el retroceso de los bienes de inversión, que apenas muestra síntomas de mejora, la economía surcoreana no podrá aumentar la productividad laboral, que en particular afecta al sector manufacturero. Destacó que el sector manufacturero surcoreano no muestra ni la proactividad ni la adaptabilidad necesarias como para avanzar en sincronía con los cambiantes términos del comercio exterior.