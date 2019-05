Moon Jae In se reunirá con el ex presidente de EEUU George W. Bush

Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In se reunirá próximamente con el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien visitará Seúl para asistir a la ceremonia a organizarse el 23 de mayo con ocasión del décimo aniversario del fallecimiento del ex mandatario surcoreano Roh Moo Hyun.El encuentro se llevará a cabo en la casa presidencial de Corea del Sur, Cheongwadae, durante la mañana del día 23.La reunión llama la atención mientras siguen estancadas las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington. El interés se debe a que Bush clasificó en el pasado a Corea del Norte como "país canalla" al declarar la guerra contra el terrorismo tras el atentado del 11 de septiembre, pero que al surgir la segunda crisis nuclear norcoreana en 2002, suavizó su política e impulsó la reunión sixpartita como un mecanismo de diálogo multilateral para solucionar dicho trance.