Biden llama tirano al lider norcoreano Kim Jong Un

Photo : KBS News

Joe Biden, ex vicepresidente de EEUU y posible candidato a presidencia por el partido Demócrata, calificó de dictador y tirano al líder norcoreano, Kim Jong Un.The Washington Post publicó que Biden, en su primera campaña de gran dimensión celebrada el día 18 en Filadelfia, se preguntó si EEUU es una nación que abraza a dictadores y tiranos como Putin y Kim Jong Un. Se respondió que "no", pero que Trump sí lo hace.Actualmente, el partido Demócrata tiene 23 candidatos a la presidencia; no obstante, Joe Biden es considerado como el mejor posicionado.Anteriormente, Biden había manifestado que Trump hizo muy bien en haberle dejado plantado a Kim Jong Un en la Cumbre de Hanói; no obstante, también ha criticado el hecho de haberse encontrado con el líder norcoreano en Singapur.Aunque Biden no ha sacado a luz su política hacia Corea del Norte, es claro que tiene una visión crítica sobre Kim Jong Un. En tanto, su más fuerte rival, Bernie Sanders, ha manifestado su apoyo a la política de negociaciones de Trump sobre Corea del Norte.