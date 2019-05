Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, tan solo se mostró dispuesto a eliminar una o dos de las cinco instalaciones nucleares en su país, durante su segunda cumbre bilateral celebrada en Hanói en febrero.Trump hizo este comentario el domingo 19 en una entrevista con Fox News, siendo la primera vez que el mandatario estadounidense menciona el número exacto de centros nucleares norcoreanos, aunque no dio más detalles.Como motivo del fracaso de la Cumbre de Hanói subrayó que el dirigente norteño no estaba listo para un acuerdo, pues solo quería eliminar uno o dos de sus cinco sitios nucleares, mientras que calificó el deseo de mantener las otras tres como "nada bueno".También destacó que durante los esfuerzos diplomáticos por negociar con su Administración el Norte no realizó pruebas balísticas ni nucleares, aunque mantuvo silencio sobre los recientes lanzamientos de proyectiles norcoreanos.