Tokio rechaza indemnizar a las esclavas sexuales

Photo : YONHAP News

Según la agencia de noticias Kyodo, el Ministerio de Exteriores de Japón notificó al Goberno surcoreano a través de canales diplomáticos el rechazo de una demanda de indemnización presentada por varias víctimas de esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial.Al respecto, Tokio alegó inmunidad de jurisdicción, un principio de derecho internacional público que contempla el deber de no enjuiciar a terceros estados y el derecho a no ser juzgado por países extranjeros.Dicha demanda fue presentada a título privado contra el Estado japonés en diciembre de 2016 por un grupo de 20 personas, víctimas de la esclavitud sexual impuesta por el Ejército nipón durante la era colonial o sus familiares, ante el Tribunal Regional Central de Seúl. Sin embargo, los procedimientos judiciales no prosperaron al no aceptar Tokio la notificación de demanda, al insistir en que el problema de las esclavas sexuales quedó resuelto con el acuerdo entre ambos países firmado en 2015.En este contexto, la reciente notificación del Gobierno japonés al surcoreano reitera el rechazo del país vecino a dicha demanda, si bien se estima que próximamente comenzará la vista por dicha demanda ante los tribunales surcoreanos.