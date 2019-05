La clase política recuerda la perspectiva y determinación de Roh Moo Hyun

Photo : KBS News

Con ocasión del décimo aniversario del fallecimiento del expresidente Roh Moo Hyun, el partido oficialista The Minjoo declaró el jueves 23 que seguirá su legado y el espíritu emprendedor que mantuvo a lo largo de su carrera política. En particular, destacó la lucha del exmandatario contra el regionalismo, la injusticia y los privilegios, comprometiéndose a lograr la unidad nacional y el desarrollo equilibrado.El opositor Futuro Bareun, por su parte, puntualizó que muchas de las tareas que el expresidente soñó concluir siguen pendientes, y que la obligación de todos es dar continuidad a ese cometido, más allá de la ideología y la inclinación política.Mientras, el progresista Partido Justicia enfatizó que el aniversario del fallecimiento de Roh Moo Hyun no debería quedarse en una mera fecha a conmemorar, sino convertirse en una verdadera ocasión para seguir su ejemplo e impulsar reformas políticas tendentes a construir un Estado de bienestar y promover el respeto al trabajo.En tanto, el conservador Libertad Corea declaró que el expresidente fue un hombre determinado, capaz de tomar decisiones valientes en cada trance para salvar al país de posibles crisis, aunque eso significara traicionar sus objetivos, y recalcó que el actual Gobierno de Moon Jae In debería aprender de la flexibilidad política de Roh Moo Hyun.