Bong Joon Ho gana la Palma de Oro en Cannes con 'Parásito'

Photo : KBS News

El cineasta surcoreano Bong Joon Ho brilló en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes al ganar la Palma de Oro con su última producción, 'Parásito', siendo la primera vez que una película de Corea del Sur obtiene dicho galardón.El brillante director de películas como 'Memorias de un asesino', 'The Host', 'Madre' y 'Snowpiercer', entre otras, logró obtener dicho galardón la segunda vez que participa en el certamen francés.Tras ser premiado, el creador surcoreano afirmó que "nunca imaginó recibir ese gran premio y que desde niño aprendió mucho de los directores franceses". En concreto, mencionó a Henri-Georges Clouzot y a Claude Chabrol, al tiempo de agradecer a los "grandes actores" que participaron en la película.Parásito es una comedia negra sobre las relaciones humanas y las diferencias sociales que parte de una simbiosis hasta desembocar en una relación parasitaria entre dos familias, una pobre y otra de clase alta.Corea logró su primer trofeo de Cannes en 2002, cuando el renombrado director Im Kwon Taek obtuvo el premio al mejor director con 'Chihwaseon'. Dos años más tarde, Park Chan Wook recibió el Premio del Jurado, el segundo premio más renombrado de Cannes con 'Old Boy'.En la edición de 2019 del Festival de Cannes, el Gran Premio del Jurado, entregado por Sylvester Stallone, fue para la cinta Atlántico, de Mati Diop. En tanto, el español Antonio Banderas se alzó con el galardón a mejor actor por 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, mientras que Emily Beecham obtuvo la distinción a la major actriz por 'Little Joe'.