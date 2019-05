Photo : YONHAP News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo 26 no estar preocupado por los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte.Durante su visita de Estado a Japón, en su cuenta de Twitter expresó que el Norte disparó "algunas armas pequeñas", ensayo que inquietó a algunas personas de su equipo, pero no a él.También subrayó que aún confía en que el líder norcoreano, Kim Jong Un, mantendrá su compromiso hacia la desnuclearización.Dicho comentario llega un día después de que en principal asesor de seguridad estadounidense, John Bolton, reconociera ante la prensa "no tener dudas" de que los ensayos norcoreanos violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.En paralelo, Trump mantendrá el lunes 27 una reunión cumbre con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, partidario de adoptar medidas de línea dura contra Pyongyang ante el problema nuclear norcoreano.