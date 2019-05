Pyongyang urge a resolver problemas básicos antes que la ayuda humanitaria

Photo : YONHAP News

Los medios norcoreanos han enfatizado reiteradamente que la ayuda humanitaria es un "tema no esencial y secundario", y que las autoridades surcoreanas deberían trabajar en problemas básicos.En concreto, 'El hoy de Corea del Norte', un medio de propaganda exterior, criticó el lunes 27 que Corea del Sur no se esfuerza activamente por mejorar las relaciones intercoreanas pues las fuerzas extranjeras le imponen un ritmo más lento.Además, subrayó que Seúl se aferra a realizar actos hostiles, en alusión a los ensayos militares conjuntos con Estados Unidos, incumpliendo las declaraciones históricas y el acuerdo militar entre las dos Coreas.Criticó que Corea del Sur no piensa en resolver los problemas esenciales reflejados en las declaraciones intercoreanas, y que solo cuando muestre un cambio total de actitud al implementar los acuerdos intercoreanos, podrá lograr frutos en la mejora de relaciones entre Sur y Norte sobre paz y reunificación.En tanto, los días 26 y 27, respectivamente, otros medios de propaganda norcoreanos como Tongil Shinbo y Uriminzokkiri, también criticaron la ayuda humanitaria ofrecida por Seúl, y urgieron a una sincera implementación de las declaraciones intercoreanas.