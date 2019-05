Trump y Abe discrepan sobre el proyectil lanzado por Pyongyang

Photo : YONHAP News

Los mandatarios de Estados Unidos y Japón emitieron opiniones dispares sobre el reciente proyectil lanzado por Corea del Norte.Donald Trump y Shinzo Abe ofrecieron el día 27 en Tokio una rueda de prensa conjunta, tras la cumbre bilateral mantenida en esa fecha, donde el presidente Trump dijo que sus asesores señalaron que el misil norcoreano violaba las resoluciones de la ONU, pero que él discrepaba al respecto.Tras esa declaración de Trump, Abe expresó su fuerte lamento por el lanzamiento de un misil de corto alcance norcoreano el pasado día 9.Al respecto, The Washington Post evalúa que Trump rompió una lanza a favor del líder norcoreano Kim Jong Un, desmintiendo no solo a su asesor John Bolton, sino también al premier nipón. En tanto, la emisora ABC también señaló que durante toda la rueda de prensa, que duró unos 40 minutos, Trump no dio gran importancia al lanzamiento del misil norcoreano.Al margen de ese tema,Trump calificó de excelentes las relaciones con Japón, aunque destacó que por ahora las relaciones comerciales son desequilibradas, y anunció que culminarán un acuerdo comercial bilateral en agosto. Dicha afirmación se interpreta como un gesto de Trump para favorecer la reelección de Abe, al tiempo de obtener máximas concesiones comerciales por parte de Japón.