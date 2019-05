SK E&C considera que el desplome de la presa en Laos fue fortuito

Photo : KBS News

El Gobierno de Laos anunció el martes 28, tras escuchar a un comité de expertos independientes, que el desplome de la presa hidroeléctrica Sepien Senamnoi, en la provincia de Attapeu, la tragedia podría derivar de un fallo humano y no ser un caso fortuito.En julio del año pasado, una presa de Laos en cuya construcción participó la empresa surcoreana SK E&C, colapsó dejando unos 100 muertos y desaparecidos, al tiempo de afectar a unos 6 mil damnificados.El comité de expertos alegó que, si bien hubo lluvias torrenciales días antes de colapsar la estructura el 23 de julio, el nivel del agua no alzcanzaba el máximo de presión cuando comenzó a derrumbarse.En cambio, los expertos señalaron desbordamiento de agua en los microtúbulos que erosionaron el suelo de la presa, provocando su desplome.Al respecto, la constructora surcoreana refutó la conclusión de ese informe, al enfatizar que no coincide con las inspecciones de la superficie terrestre realizadas antes y después del siniestro y, por tanto carece de fundamentos técnico-científicos.