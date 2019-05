Photo : KBS News

El secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, declaró el miércoles 29 que el lanzamiento de misiles efectuado por Corea del Norte a comienzos de mayo vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.El jefe interino del Pentágono hizo este comentario mientras volaba rumbo al Sureste Asiático, al afirmar que los proyectiles disparados por Corea del Norte eran misiles de corto alcance, y por ende el ensayo conculca las resoluciones de la ONU. Así, contradijo al presidente Donald Trump, quien insiste en no considerar tan grave el lanzamiento de misiles norcoreanos, al afirmar que ese ensayo "no le molestó" y que mantiene la esperanza por la vía diplomática con Kim Jong Un.Sin embargo, Shanahan, aún manifestando una postura diferente de la de Trump respecto al reciente ensayo de misiles de Corea del Norte, recalcó que no hay cambios en las políticas de Washington hacia Pyongyang, que priorizan el diálogo al tiempo de mantener las sanciones y las tácticas de presión.