Envían un equipo de emergencia a Budapest

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores enviará un equipo de emergencia a Budapest para colaborar en la búsqueda y rescate de unas dos decenas de surcoreanos, después de que un barco se hundiera tras chocar con otra embarcación, incidente que hasta la fecha se ha cobrado la vida de al menos siete personas.Dicho ministerio anunció el jueves30 que el equipo incluirá 18 funcionarios gubernamentales, 12 de la Agencia Nacional de Bomberos y seis del Ministerio de Exteriores. Asimismo, nueve buceadores expertos en aguas profundas integrarán el equipo que viajará a la ciudad europea el jueves por la tarde.El envío de ese equipo responde a las instrucciones del presidente Moon Jae In para destinar todos los recursos disponibles en respuesta a la tragedia, especialmente para localizar a 19 pasajeros que no han sido hallados.El barco turístico, que transportaba a 33 pasajeros surcoreanos y dos tripulantes húngaros, se hundió en el río Danubio, en la ciudad de Budapest, a última hora de la mañana del miércoles 29, tras chocar con otro barco. Dicha excursión formaba parte de un programa turístico en grupo organizado por Very Good Tour, una agencia de viajes con sede en Seúl.El Ministerio de Exteriores expresó que intensificará la coordinación con otros ministerios, así como con la compañía de viaje, para responder al accidente.