Photo : YONHAP News

El gobernador del Banco de Corea, Lee Ju Yeol, ha afirmado que por ahora no piensa ajustar la tasa de interés, al perdurar la incertidumbre económica, tanto global como en el país.Así lo explicó a los medios tras asistir a una reunión del Comité de políticas monetaria del banco central en Seúl.Insistió en que rebajar el tipo de interés no es una medida pertinente ante la coyuntura actual, pues las políticas monetarias se adoptan tras un análisis exhaustivo de los factores macroeconómicos y de la estabilidad financiera.Recordó que aunque los resultados del primer trimestre no fueron muy positivos, el descenso en las exportaciones y la inversión se ha equilibrado, y dijo esperar que mejore el crecimiento económico gracias a las activas políticas financieras del Gobierno.Desde el pasado noviembre el banco central ha mantenido la tasa de interés en 1,75%, pese a la contracción de la economía coreana durante el primer trimestre y el conflicto comercial entre Estados Unidos y China.