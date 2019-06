Bukele: Corea es una potencia cultural para ampliar intercambios

Photo : YONHAP News

Nayib Bukele, el nuevo presidente de la República de El Salvador, ha expresado que Corea del Sur, normalmente conocido como potencia económica, ahora es también una potencia cultural, al tiempo de expresar sus expectativas para ampliar intercambios, según explicó el Ministerio de Exteriores coreano.Durante un encuentro mantenido el 31 de mayo con el enviado especial del Gobierno de Seúl, el mandatario salvadoreño explicó que el reconocimiento de la cultura coreana por parte de sus ciudadanos aumentó más del 10 mil por cien en los últimos 10 años, al tiempo de expresar su anhelo por impulsar la cooperación bilateral no solo en política y economía, sino también en cultura y recursos humanos.Así, autoridades del Gobierno salvadoreño suscribieron ese mismo día un MOU con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea para reforzar la seguridad pública en El Salvador.En tanto, el propio presidente Bukele elogió el circuito cerrado de televisión instalado en el Centro de Control Integrado de la Policía de El Salvador, un proyecto facilitado por Corea, al considerar que ha ayudado enormemente a mejorar la seguridad pública en dicho país, al tiempo de resaltar de nuevo el deseo de ampliar la cooperación entre ambas naciones.El enviado especial y actual legislador de The Minjoo, Lee Suk Hyun, entregó una misiva del presidente Moon Jae In a Bukele sobre el desarrollo de los lazos de cooperación y amistad entre El Salvador y Corea del Sur. Asimismo, agradeció el continuo apoyo del Gobierno salvadoreño a la política de paz y diplomacia surcoreana sobre la península coreana.