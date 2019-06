La renta per cápita de los surcoreanos superó los 30 mil dólares en 2017

Photo : KBS News

El Banco de Corea ha adelantado de 2018 a 2017 la fecha en que el PIB per cápita de Corea del Sur superó los 30 mil dólares.Dicha entidad anunció que la renta per cápita de Corea del Sur alcanzó un promedio de más de 33.000 dólares el año pasado, superando en más de 2.000 dólares una estimación anterior, tras revisar el año de referencia para alinear las estadísticas nacionales con las de otros países.El Banco de Corea cambió el año de referencia para las cuentas nacionales a 2015 a partir de 2010 y, como resultado, la renta per cápita del país alcanzó un promedio de 33.434 dólares en 2018, respecto a los 31.349 contabilizados en el año anterior.La revisión incluyó cambios en la producción total y el valor agregado de los sectores tras incorporar una amplia gama de datos fuente nuevos y actualizar las revisiones incluyendo indicadores como el censo económico.