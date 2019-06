El presidente ensalza el valor patriótico por encima de la política

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha expresado que en la era actual ya no es posible considerar las sociedades como un sistema binario divido entre conservadores y progresistas, y que el patriotismo está por encima de inclinaciones políticas particulares.El mandatario hizo esta intervención el jueves 6 durante la ceremonia conmemorativa por el 64º Día de los caídos en el Cementerio Nacional de Seúl, donde recalcó que tanto la libertad y la democracia, como el progreso económico que disfrutan los coreanos hoy día, son resultado del esfuerzo de todos, conservadores y progresistas.Agregó que un verdadero patriota no hallará diferencias entre su propio destino y el de la comunidad nacional a la que pertenece, pues no actuará en aras de sus intereses individuales o de privilegios personales que pudiera obtener por encima del resto.El presidente destacó que en el Cementerio Nacional descansan los restos mortales de jefes de Estado y de soldados anónimos que lucharon por el país, pues todos son parte de la historia de Corea, hecho al que aludió como la prueba más contundente de que el amor por la patria trasciende las diferencias de estatus o ideologías.Así, anticipó que implementará una ley de compensaciones a los soldados fallecidos en acto de servicio, además de impulsar una reforma de la ley de servicio militar, para que cualquiera que se enferme o lesione durante la milicia reciba cobertura médica mientras la precise.