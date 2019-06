Trump espera reunirse con Kim Jong Un en un momento apropiado

Photo : KBS News

Donald Trump, cuestionó el miércoles 5 las noticias que informaron de que Corea del Norte había ejecutado a sus negociadores nucleares por el fracaso de la Cumbre de Hanói entre Pyongyang y Washington.En el aeropuerto de Shannon en Irlanda, Trump dijo a los periodistas que uno de los norcoreanos que se rumoreaba había sido ejecutado estaba vivo, y dijo desconocer si esas informaciones eran correctas, al ser preguntado si había visto la noticia sobre la ejecución de los funcionarios norcoreanos.Pese a no mencionar su nombre, parecía referirse a Kim Yong Chol, asistente del líder Kim Jong Un, quien se desempeñó como negociador principal en las negociaciones nucleares con Estados Unidos en Hanói.Asimismo, agregó que "les gusta culpar a Kim Jong Un de inmediato", y "dijeron que lo habían matado, pero no fue así. Estaba en el teatro la otra noche, así que no lo mataron". Sobre las otras cuatro personas, dijo no saber nada.No obstante, no está claro a quien se refería Trump, ya que algunos medios coreanos informaron de la ejecución de Kim Hyuk Chul, representante especial de Corea del Norte para Estados Unidos, y de otros cuatro funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano, en responsabilidad por el fracaso de la Cumbre de Hanói, que terminó sin resultados.La agencia de noticias Reuter estimó que Trump pudo haber confundido a Kim Young Chul con Kim Hyok Chol.Por otro lado, el presidente estadounidense expresó su esperanza en lograr un acuerdo y restó importancia a los recientes lanzamientos de misiles de corto alcance realizados por Pyongyang en mayo, que evaluó como un posible intento de "llamar la atención".Resaltó que Kim Jung Un desea un acuerdo y él también lo desea, y expresó su deseo de que ambos puedan encontrarse en un momento adecuado, insinuando la posibilidad de una tercera cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por último, insistió en que por un largo periodo de tiempo, Pyongyang no ha realizado pruebas nucleares ni pruebas balísticas importantes.