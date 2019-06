Muchos jóvenes surcoreanos no ven necesario casarse ni tener hijos

Photo : YONHAP News

La mayoría de los surcoreanos de entre 20 y 39 años considera que el trabajo, y tener una vivienda y un coche en propiedad como algo imprescindible en la vida, si bien considera como opción casarse y tener hijos.Según una reciente encuesta efectuada por Job Korea y Albamon, dos portales de empleo, entre 1.142 jóvenes surcoreanos, un 86,3% dijo que tener trabajo es indispensable en la vida.En tanto un 71,2% aludió a la necesidad de trabajar para ganar dinero, mientras que un 42,7% ve el trabajo como una oportunidad de mejorar y un 25,7% un motivo de auto realización.Mientras, un 66,3% de los encuestados consideró imprescindible tener casa propia, y un 65,1%, un coche en propiedad.En cambio, un 71,7% dijo no ver como algo necesario casarse, y un 57,4% resaltó como no imprescindible el hecho de tener hijos.De entre 969 encuestados solteros, un 38,3% dijo no tener intención de casarse a futuro, y un 39,6% del total se mostró reacio a tener hijos.