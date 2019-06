Critican el discurso de Moon por el Día de los Caídos

Photo : KBS News

La alusión al independentista Kim Won Bong por parte del presidente surcoreano Moon Jae In, durante un discurso en el acto conmemorativo por el 64º Día de los Caídos el jueves 6, suscitó fuertes críticas en la oposición.Durante una reunión celebrada el viernes, la líder parlamentaria de Libertad Corea, Na Kyung Won, criticó que el mandatario enfatiza siempre la integración y el diálogo, mientras fomenta la división y la confrontación entre la sociedad coreana.En tanto, el presidente del partido Futuro Bareun, Sohn Hak Kyu, puso en duda la voluntad de Moon Jae In de lograr una verdadera cohesión social, al agravar la fractura ideológica con un discurso inadecuado.Al respecto, Presidencia explicó que con su mensaje el jefe de Estado quería transmitir que el patriotismo no distingue entre izquierda ni derecha, ni se ve limitado por facciones políticas ni ideologías; apelando al amor a la patria del pueblo coreano para superar las diferencias ideológicas.Kim Won Bong fue un destacado activista en pro de la independencia de Corea durante la ocupación japonesa. Ejerció varios cargos en el Gobierno Provisional de la República de Corea en Shanghái, hasta que en 1948 se fue a Corea del Norte, donde continuó su trayectoria política en el Partido de los Trabajadores.