El presupuesto complementario continúa estancado en la Asamblea

La Asamblea Nacional no ha comenzado a evaluar el presupuesto complementario diseñado por el Gobierno para estimular la economía.El partido oficialista, The Minjoo, ha criticado al opositor Libertad Corea por estancar las actividades parlamentarias en general, por frenar la tramitación del presupuesto complementario.También criticó a Hwang Kyo Ahn, líder parlamentario de la formación opositora, por rechazar volver a la Asamblea Nacional hasta que sea retirada la decisión de tramitar por “vía rápida” ciertos proyectos de ley controvertidos.Así, acusó a Hwang de lastrar el presupuesto complementario gubernamental, además de fomentar la división ciudadana.Por su parte, Libertad Corea, subrayó que no solo se trata de retomar las sesiones parlamentarias, sino de recobrar la normalidad en el seno de la Asamblea, al tiempo de atribuir la suspensión de actividades en el parlamento al presidente Moon Jae In y al partido oficialista.Desde que el Gobierno presentara el presupuesto complementario han transcurrido 47 días, pero no habido avance alguno al respecto.Los representantes parlamentarios de las cinco principales formaciones del país prevén celebrar un almuerzo de trabajo el día 10, liderado por el responsable de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, para intentar acercar posturas, si bien Hwang ha anunciado que no asistirá al encuentro.