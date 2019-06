La oposición tacha de populista la urgencia del oficialismo ante el presupuesto adicional

Photo : YONHAP News

Mientras la actividad parlamentaria continúa estancada, el Ejecutivo y el partido en el poder The Minjoo celebraron el lunes 10 una reunión consultiva, urgiendo a la pronta aprobación del presupuesto complementario.El líder del oficialismo, Lee Hae Chan, en principio se disculpó por la inactividad de la cámara legislativa, y dijo que la ansiedad no solo está entre la población, sino que él mismo -como político y ciudadano- también la siente. Así exhortó a Libertad Corea a volver cuanto antes a la Asamblea Nacional y a retomar la actividad legislativa.No obstante, el opositor mayoritario alzó aún más su voz para criticar al Gobierno y al partido oficialista por evadir su responsabilidad y atribuir la recesión económica solamente a factores externos, a la oposición y al no aprobado presupuesto complementario.Hwang Kyo Ahn, dirigente de Libertad Corea, declaró en esta línea que si bien el Ejecutivo parece finalmente admitir que el país atraviesa una crisis para impulsar el presupuesto adicional, dicho presupuesto responde a medidas populistas de cara a las generales de 2020.