Fallece la ex primera dama Lee Hee Ho

Photo : YONHAP News

Lee Hee Ho, la viuda del ex presidente Kim Dae Jung, premio Nobel de la Paz, falleció el lunes 10 a la edad de 96 años.El Centro de Paz Kim Dae Jung anunció que la ex primera dama murió a las 11:37 p.m.Lee, quien se desempeñó como presidenta del centro, permanecía hospitalizada en el Hospital Sinchon Severance de Seúl desde marzo, donde luchó contra un cáncer de hígado y otras enfermedades.Lee Hee Ho nació en Seúl en 1922 durante la era colonial japonesa. Antes de contraer matrimonio en 1962, fue profesora en la Universidad de Mujeres Ewha y trabajó como activista por los derechos de las mujeres. Apoyó activamente la carrera política de su esposo y juntos afrontaron varios juicios, incluido el exilio de Kim Dae Jung a los Estados Unidos tras una sentencia de muerte conmutada, así como un arresto domiciliario bajo la dictadura militar de Corea del Sur en la década de 1980.Mientras el ex presidente estuvo en el cargo de 1998 a 2003, Lee fue una primera dama activa, mostrando especial interés en temas de mujeres y niños, pero también estaba comprometida en política, diplomacia y relaciones intercoreanas.En 2000, acompañó a su esposo a Pyongyang en la primera cumbre intercoreana, y realizó dos viajes más a Corea del Norte, en 2011 y 2015, para continuar trabajando por instaurar la paz en la península de Corea.Lee Hee Ho, es ampliamente respetada por sus méritos, especialmente como activista de la primera generación de Corea que luchó por los DDHH de la mujer.