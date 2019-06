El círculo político expresa sus condolencias por la muerte de la ex primera dama

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Lee Hee Ho, viuda del ex presidente Kim Dae Jung.Hong Ihk Pyo, portavoz del oficialista The Minjoo, destacó el día 11 que "la República de Corea ha perdido otra gran estrella", al tiempo de expresar su respeto por la trayectoria de la ex primera dama, como gran líder del movimiento por la democracia y los derechos humanos del país.En tanto Min Kyung Wook, vocero del principal opositor Libertad Corea, afirmó que Lee fue compañera de vida y camarada política del ex mandatario Kim Dae Jung, además de dedicar toda su vida a lucha por la democracia, destacando su pasión y compromiso por los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad.Por su parte Lee Jong Chul, portavoz del partido Futuro Bareun, destacó que Lee fue una activista de la democratización que acompañó al ex presidente Kim durante 47 años.Asimismo, el partido Democracia y Paz hizo hincapié en que el nombre Lee Hee Ho será recordado para siempre, y recordó que la ex primera dama fue una gran pionera en el movimiento por los derechos humanos de las mujeres.Mientras, el Partido Justicia expresó que seguirá esforzándose por implementar la declaración intercoreana del 15 de junio, para lograr la paz y la reunificación de Corea, compromiso al que Lee dedicó toda su vida.