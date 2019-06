Ban Ki Moon pide a la ONU un contínuo apoyo al proceso de paz

Photo : YONHAP News

El ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, se reunió con su sucesor António Guterres, en la sede central de la organización en Nueva York el martes 11, para solicitarle un apoyo continuo al proceso de paz en la península coreana.Ban se encuentra de visita en Nueva York para participar en una reunión del Consejo de Seguridad junto con los integrantes de The Elders, una ONG creada por conocidos líderes globales, defensores de la paz y los derechos humanos, donde ejerce de vicepresidente.Durante el encuentro, al que también asistieron otros integrantes de esa organización, el ex dirigente de la ONU transmitió a Guterres que recientemente Corea del Sur había ofrecido 8 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria para Corea del Norte, a través del Programa Mundial de Alimentos y de UNICEF.En respuesta, Guterres, expresó preocupación por el estancamiento del diálogo nuclear, y se comprometió a apoyar a los países implicados en el proceso de paz.