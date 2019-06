Kim Jong Un muestra su pésame por la muerte de la ex primera dama

Photo : YONHAP News

El presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, envió una ofrenda floral y un mensaje de condolencias por el fallecimiento de la ex primera dama Lee Hee Ho, viuda de Kim Dae Jung, recordado hasta ahora como el presidente surcoreano que más se esforzó por reconciliar a las dos Coreas.Su mensaje de pésame, junto a unas flores en homenaje, fue entregado en Panmunjeom, en la frontera intercoreana, a Park Ji Won, exlíder del opositor Partido Democracia y Paz y actual vicepresidente del Centro de Paz de Kim Dae Jung, en presencia del asesor presidencial de seguridad nacional, Chung Ui Yong, y del viceministro de Reunificación, Suh Ho.En el mensaje, Kim Jong Un expresó su más sentido pésame a los familiares por la pérdida, al tiempo de destacar la contribución de la ex primera dama junto con su esposo a la paz y la reunificación de la península coreana.Sin embargo, Corea del Norte no envió, como muchos esperaban, una delegación a Seúl para asistir al funeral de Lee Hee Ho.