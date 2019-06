Pyongyang rechaza crear un evento para conmemorar la Declaración del 15 de junio

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha rechazado la propuesta del Sur de organizar un evento intercoreano con motivo del 19º aniversario de la Declaración Conjunta del 15 de junio, firmada en la cumbre intercoreana del año 2000.Al respecto, el comité surcoreano para la ejecución de ese acuerdo dio a conocer el jueves 13 que dicho evento intercoreano fue oficialmente cancelado. Agregó que la parte norcoreana manifestó su preocupación por que tan importante acto no tenga la envergadura que le corresponde o no atraiga la atención que merece ante el no muy favorable ambiente de la península coreana y por el estancamiento en las relaciones.Así, este año, el aniversario de la Declaración Conjunta del 15 de junio se celebrará en Seúl y en Pyongyang, por separado, además de en el extranjero. En Corea del Sur, la respectiva ceremonia tendrá lugar el sábado 15 a partir de las 5:00 de la tarde en la plaza Gwanghwamun.