Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In ha revelado que el líder norcoreano Kim Jong Un, hizo un comentario "muy interesante" en la última carta enviada a su homólogo estadounidense, Donald Trump.Así lo expresó el jueves 13 durante una rueda de prensa conjunta ofrecida en Oslo, tras reunirse con la primera ministra noruega, Erna Solberg, al afirmar que la carta de Kim a Trump contiene un interesante mensaje, cuya primicia mantiene el presidente estadounidense.También recordó que no es imposible celebrar una cuarta cumbre intercoreana, pero depende de la voluntad del líder norcoreano. Así, no descartó que sea imposible concretarla antes de la visita de Trump a Seúl a finales de junio, pues Corea ya ha organizado otras cumbres con premura.El jefe de Estado surcoreano llegó a Suecia en la madrugada del viernes 14, hora coreana. En el Congreso sueco ofrecerá un discurso sobre la desnuclearización y el proceso de paz en la península coreana.