Moon Jae In enfatiza la importancia del diálogo en el proceso de desnuclearización

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In, actualmente en Suecia, último destino en su gira por el norte de Europa, puntualizó que no son las armas nucleares sino el diálogo lo que llevará la paz del régimen norcoreano, y exhortó a Pyongyang a mostrar su voluntad de encaminarse hacia el desmantelamiento nuclear.Así lo afirmó el mandatario surcoreano en un discurso sobre "el rol de la confianza en la desnuclearización y la paz en la península coreana" ofrecido en la noche del viernes 14, hora coreana, en el parlamento sueco.En este contexto, Moon destacó la importancia de lograr tres tipos de confianza: la de los ciudadanos de las dos Coreas, la confianza en el proceso de diálogo y la de la comunidad internacional para lograr la paz en la península coreana. Pero principalmente enfatizó en la imporancia del diálogo, herramienta que definió como idónea para "concretar acuerdos de forma pacífica", al tiempo de insistir en que esa paz finalmente beneficiará no solo a los ciudadanos de las dos Coreas, sino a los de todo el mundo.Además, solicitó a Corea del Norte confiar en el proceso de negociación basado en el diálogo, y a esforzarse por suprimir la preocupación del mundo ante posibles provocaciones incidentales y sobre el armamento nuclear norcoreano, para librarse de las sanciones internacionales. Recalcó el imperativo de mostrar una voluntad proactiva de cara a un desmantelamiento nuclear completo, y también de establecer un sistema pacífico en su país.El presidente surcoreano incidió en que Corea del Sur mantendrá su apoyo y trabajará por lograr cancelar las sanciones internacionales y garantizar la seguridad del régimen norcoreano, para recuperar la confianza de la comunidad internacional, a condición de que Pyongyang muestre sinceridad al respecto.Es la segunda vez en su gira por el norte de Europa que Moon ofrece un discurso sobre el proceso de paz en la península coreana. La primera fue el día 19 en Noruega, donde expuso la "Iniciativa de Oslo".