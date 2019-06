Photo : KBS News

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado que Washington hace todo lo posible por detectar los riesgos y las amenazas que representa Corea del Norte.Así lo afirmó durante una entrevista con Fox News el domingo 16, al mencionar los supuestos vínculos de Kim Jong Nam con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos).Kim Jong Nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong Un, fue asesinado usando el agente nervioso VX en Malasia en 2017, en un ataque supuestamente orquestado por Pyongyang.Pompeo rehusó abundar en el tema, alegando que como ex director de la CIA rige la máxima de "no comentar nada sobre asuntos de Inteligencia".También destacó que como secretario de Estado de Estados Unidos, trabaja para lograr por vía diplomática un desarme total del régimen norcoreano.Las recientes especulaciones que sitúan a Kim Jong Nam como informante de la CIA han surgido tras un libro publicado por una ex periodista del diario The Washington Post, mientras que el periódico The Wall Street Journal divulgó que el hermanastro del líder norcoreano se reunió en varias ocasiones con agentes de la CIA.