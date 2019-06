Los partidos fracasan en reanudar la actividad parlamentaria

Photo : YONHAP News

Las actividades parlamentarias seguirán estancadas al no lograr los partidos políticos estrechar diferencias de cara a una posible audiencia parlamentaria sobre la coyuntura económica nacional.Los líderes del oficialista The Minjoo, y de los opositores Libertad Corea y Futuro Bareun, intentaron durante el fin de semana acortar diferencias, ante el creciente enfado ciudadano por la inactividad de la Asamblea Nacional.Sin embargo, Oh Shin Hwan, representante parlamentario de Futuro Bareun, comunicó a los medios el domingo 16 por la tarde que las continuas disputas entre The Minjoo y Libertad Corea impidieron un pacto.Agregó que su partido intentará reanudar la actividad parlamentaria convocando una sesión extraoridinaria en junio, incluso sin la participación del principal opositor, Libertad Corea.Al respecto, el principal escollo del momento entre las formaciones políticas es la celebración de una audiencia parlamentaria sobre temas económicos.Así, Libertad Corea insiste en celebrar una audiencia para iunterpelar al Gobierno por la crisis económica del país, demanda que tropieza con el rechazo oficialista, quien acusa al principal opositor de instrumentalizar la economía para obtener rédito político.