Moon visita la casa de Lee Hee Ho tras volver del norte de Europa

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió con la familia de Lee Hee Ho, viuda del ex presidente Kim Dae Jung que falleció el día 10, nada más volver de su gira por el norte de Europa.Junto con la primera dama Kim Jung Sook visitaron la casa de Lee en Donggyodong, al oeste de Seúl, tras aterrizar el mandatario el domingo 16 en un aeropuerto militar en Seongnam, en la provincia de Gyeonggi.Allí se reunieron con los hijos de Lee, el ex legislador, Kim Hong Eop, y el presidente permanente del Consejo Coreano para la Reconciliación y la Cooperación, Kim Hong Geol, así como con otros miembros de la familia.Moon enfatizó que la historia de la paz en la península coreana comenzó con el ex presidente Kim Dae Jung, que la ex primera dama Lee Hee Ho siempre estuvo a su lado, y que ambos son ampliamente reconocidos por sus incansables esfuerzos por la reconciliación y la paz intercoreana.Mientras, el Centro de Paz Kim Dae Jung dio a conocer que están evalúan conservar la ofrenda floral que envió la semana pasada el líder norcoreano Kim Jong Un para expresar sus condolencias por la muerte de Lee Hee Hoo, considerando su simbolismo.