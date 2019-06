Las ganancias de BTS en Los Ángeles superan a las de U2

Photo : YONHAP News

Las ganancias del grupo de k-pop BTS con la gira mundial 'Love Yourself: Speak Yourself' ascendieron a 78,9 millones de dólares, tras vender más de 600 mil entradas.En total, la agrupación actuó en diversas ciudades de Estados Unidos, así como en Sao Paulo, Londres y Francia, con un total de doce funciones, pero obtuvo más rédito en Estados Unidos, donde organizó dos conciertos por ciudad en Los Ángeles, Chicago y Nueva Jersey.En concreto, las ganancias obtenidas en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles superaron a las de estrellas mundialmente famosas como el grupo U2, el dúo Beyonce-Jay-Z, Eminem, Rihanna o la cantante Taylor Swift.La gira mundial 'Love Yourself: Speak Yourself' continúa y en julio se presentará en dos ciudades de Japón, elevando las ganancias a más de 85 millones de dólares.