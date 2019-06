Los comités parlamentarios retoman sus labores sin Libertad Corea

Photo : KBS News

Los comités permanentes de los principales partidos del país retomaron su actividad en la Asamblea Nacional el miércoles 19, de cara al nuevo periodo parlamentario extraordinario que empieza el 20 de junio, pese a la ausencia del principal opositor, Libertad Corea.Inicialmente, los legisladores de Libertad Corea manifestaron que al margen del boicot al pleno asistirían a las reuniones de los comités parlamentarios para evaluar nominaciones de altos cargos. Pero la cúpula dirigente de esa formación cambió de postura, al no ser tomada en cuenta su solicitud de cambios en la agenda del periodo extraordinario.A fin de resolver la parálisis de la cámara legislativa, que ya dura más de 70 días, el presidente de la Asamblea Nacional propuso organizar una mesa redonda sobre economía, en vez de la audiencia sobre asuntos económicos que insistentemente solicita Libertad Corea, para permitir a expertos del sector privado abordar en el Parlamento la coyuntura económica del país.Pero el oficialismo chocó una vez más con el principal opositor, tras asegurar el primero que reanudar las sesiones de la Asamblea Nacional no debe someterse a condiciones, mientras que Libertad Corea insiste en que The Minjoo se niega a organizar una sesión de control pues sus respuestas sobre la gestión económica no podrán satisfacer al pueblo.