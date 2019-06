Seúl insta al Pyongyang a celebrar una cumbre antes de la visita de Trump

Photo : YONHAP News

El principal representante nuclear surcoreano instó el miércoles 19 a Corea del Norte a celebrar una cumbre entre sus líderes, antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Seúl la próxima semana.Lee Do Hoon, representante especial para asuntos de paz y seguridad de la península coreana, urgió a Corea del Norte a no perder "esta buena oportunidad".En un evento organizado por el Consejo del Atlántico y la Fundación Este de Asia, el funcionario puntualizó que los dirigentes de los principales países involucrados, las dos Coreas y Estados Unidos, trabajan más que nunca para resolver el asunto nuclear norcoreano, en base a la firme confianza creada entre los dirigentes, algo que nunca se dio en el pasado, y urgió a aprovechar el contexto.Reiteró el deseo de Moon Jae In de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un antes de encontrarse con Donald Trump en Seúl, tras finalizar la Cumbre del G20 en Osaka, Japón, programada para el 28 y 29 de junio, a la que ambos asistirán.Sobre la visita de Xi Jinping al país norcoreano, Lee dijo confirmar en que sirva para reanudar el diálogo. En tanto, respecto a la Cumbre de Hanoi, Lee rechazó tildarla de fracaso, al considerarla como "palanca para un nuevo salto" en un largo proceso de negociación.