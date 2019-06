Washington respalda la ayuda humanitaria de Seúl a Pyongyang

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha expresado su apoyo a la decisión del Gobierno surcoreano de enviar suministros alimentarios a Corea del Norte.Según divulgó Radio Asia Libre el viernes 21, el departamento de Estado estadounidense confirmó que por ahora Washington no tiene intención de ofrecer ayuda humanitaria directa a Pyongyang.Durante la conversación telefónica mantenida entre Donald Trump y Moon Jae In el 7 de mayo, el presidente estadounidense dijo respaldar la intención de Seúl de donar 50.000 toneladas de arroz al país norteño, iniciativa que calificó de oportuna y muy positiva.También destacó que Estados Unidos y Corea del Sur cooperan estrechamente para responder de forma coordinada al problema nuclear norcoreano.Por último resaltó la importancia de entregar la ayuda alimentaria directamente a los ciudadanos que lo necesiten, respaldando su confianza en el Programa Mundial de Alimentos, entidad que asumirá el traslado y distribución de alimentos ofrecidos por Seúl, para que no se destinen a otras finalidades.