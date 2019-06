Los partidos acuerdan normalizar la actividad parlamentaria

Photo : YONHAP News

Los tres partidos con grupo de negociación en la Asamblea Nacional llegaron finalmente el lunes 24 a un acuerdo para normalizar la actividad parlamentaria y reactivar la cámara legislativa tras 80 de días de paralización.El pacto fue logrado en una reunión a puerta cerrada entre los jefes parlamentarios Lee In Young del partido en el poder The Minjoo, Na Kyung Won, del principal opositor Libertad Corea, y Oh Shin Hwan, de Futuro Bareun.Al respecto, el legislador oficialista Lee In Young declaró que sobre los proyectos de ley a tramitarse usando la vía rápida legislativa, como la reforma de la ley electoral, revisarán las propuestas de todos los partidos del hemiciclo para luego proceder al debate.